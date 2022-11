Aktie in diesem Artikel Symrise AG 110,15 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Symrise bei unverändertem Kursziel von 116 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Georgina Fraser rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit sinkenden Rohstoffpreisen. Die Expertin rät daher in der Chemiebranche zum Portfolioumbau weg von Inflationsgewinnern wie den Gase-Konzernen hin zu Deflationsprofiteuren wie Lackherstellern. Ihr Favorit ist hier Akzo Nobel. Symrise-Papiere stufte sie nach ihrer bisher überdurchschnittlichen Kursentwicklung gegenüber direkten Wettbewerbern ab./ag/ajx

