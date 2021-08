NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Dem insgesamt enttäuschenden ersten Halbjahr stehe der angehobene Jahresausblick des Aromen- und Duftstoffherstellers gegenüber, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.Die Konsensschätzungen spiegelten die höheren Ziele aber schon wider./gl/bek