NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 106 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an das durchwachsene erste Halbjahr an./ag/gl