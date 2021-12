NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen Anfang März auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Alles in allem habe sie an ihren Schätzungen für den Hersteller von Duft- und Aromastoffen nicht viel geändert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstumsschub dürfte vor allem das Geschäft mit Zusatzstoffen für Lebensmittel geben./bek/eas