NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen, Aromen und anderen Lebensmittelzusätzen habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auch der Ausblick habe nicht überrascht. Dies könne die im bisherigen Jahresverlauf im Branchenvergleich unterdurchschnittlich gelaufenen Aktien kurzfristig stützen./la/jha/