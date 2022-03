NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Duftstoffe- und Aromenhersteller dürfte im ersten Quartal eine starke Umsatzdynamik verzeichnet haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie erhöhte ihre Prognosen für das organische Wachstum im laufenden Jahr von 6,1 auf 7,0 Prozent./edh/nas