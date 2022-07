NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von Symrise in einem Ausblick auf die Berichtssaison auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Damit geht Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie besonders optimistisch in die Halbjahreszahlen am 2. August. Die Expertin rechnet mit starken Umsätzen und robusten Margen des Aromen- und Duftstoffherstellers. Das Wachstumsziel des Konzerns für 2022 könnte da zu niedrig sein. Sie selbst liegt klar darüber. Grundsätzlich stuft Pannuti Symrise-Aktien beim Kursziel von 107 Euro mit "Neutral" ein./ag/gl