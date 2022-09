NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti verspricht sich von dem Aromen- und Duftstoffhersteller ein starkes operatives Wachstum. Wie sie in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, bringe dies Aufwärtspotenzial für das Gesamtjahr mit sich. Nach der bisherigen Kursschwäche in diesem Jahr sollten Anleger mit einem positiven Kurstreiber rechnen, weshalb sie den Aktien den Status "positive Catalyst Watch" verlieh./tih/zb