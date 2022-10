NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Das starke Umsatzwachstum des Herstellers von Duftstoffen und Aromen sollte die Anleger beruhigen, nachdem infolge teils enttäuschender Resultate des Wettbewerbers Givaudan Sorgen aufgekommen seien, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/stk