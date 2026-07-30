Symrise Aktie
Marktkap. 12,45 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für das Wachstum auf vergleichbarer Basis in diesem Jahr erhöht, schrieb Analyst Edward Hockin einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die anziehende Umsatzdynamik des Herstellers von Duftstoffen und Aromen sollte die Bewertung der Aktien stützen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Overweight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
89,98 €
|Abst. Kursziel*:
11,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
88,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
|
Analyst Name:
Edward Hockin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|16:36
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|16:36
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|16:36
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital