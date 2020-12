NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 102 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach jüngsten Umschichtungen in Aktien von Konsumartikelherstellern angesichts möglicher Lockerungen coronabedingter Restriktionen stünden die Papiere wieder etwas besser da, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der erwarteten Wachstumsraten beim Umsatz sähen die Aktien des Duftstoff- und Aromenherstellers jedoch hoch bewertet aus./bek/gl