NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Synlab von 20,40 auf 20,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest reduzierte nach den Halbjahreszahlen des Anbieters von Labordienstleistungen und einem Gespräch mit dem Vorstandschef seine Ergebnisschätzung je Aktie leicht. Der Markt dürfte sich auf kurze Sicht vor allem auf die grundlegende Ertragskraft des Unternehmens konzentrieren und wie dieses mit dem Inflationsdruck umgehe, schrieb er zudem in der am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/jha/