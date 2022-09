Aktie in diesem Artikel SYNLAB AG 15,07 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Synlab bei einem Kursziel von 19 Euro mit "Buy" aufgenommen. Sylab gehöre zu den "Top Five" im Bereich medizinischer Diagnostik und klinischer Labordienstleistungen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in Europa ein hart umkämpfter 62-Milliarden-Euro-Markt. Das Anlegerinteresse dürfte sich verstärkt vom Thema Covid weg auf das Kerngeschäft richten. Friedrichs erhofft sich hiervon eine Neubewertung./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 16:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.