NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Synlab bei einem Kursziel von 20,30 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der Labordienstleister biete ein solides Geschäftsfundament sowie eine einzigartige Anlagestory, schrieb Analyst Craig McDowell in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht erscheine die Bewertung attraktiv. Doch das Geschäft mit Corona-Tests dürfte im laufenden Jahr seinen Höhepunkt erreichen - für einen steigenden Aktienkurs müsse Synlab Wachstum aus eigener Kraft sowie durch Zukäufe vorweisen./gl/ag