ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Die Ergebnisse der Telekom-Tochter seien durch die Bank besser als erwartet, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Hebung von Synergien komme man gut voran./ag/tih