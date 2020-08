NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US nach Zahlen von 110 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweiten Quartal der US-Telekomtochter und der Ausblick auf das zweite Halbjahr hätten seine und die Konsens-Schätzungen übertroffen, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er Schätzungen und Ziel hoch genommen./mf/ck