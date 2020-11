NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US nach starken Quartalszahlen von 140 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Telekom-Tochter stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank. Analyst Philip Cusick rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass der Konzern in den kommenden Jahren seinen Trend übertroffener Erwartungen und anschließend aufgestockter Ziele fortsetzen wird./ag/tih