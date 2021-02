NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Mobilfunkanbieter habe nach einem starken Schlussquartal 2020 einen konservativen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Vergangenheit lehre indes, dass die Tochter der Deutschen Telekom die Ziele für die Abonnenten und das operative Ergebnis (Ebitda) im weitere Jahresverlauf anheben könnte./gl/bek