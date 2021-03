NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US vor dem Analystentag des Mobilfunkanbieters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Telekom-Tochter dürfte ihre Synergieerwartungen für die Sprint-Fusion von bislang 6 Milliarden auf 9 Milliarden US-Dollar erhöhen, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl