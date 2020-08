NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die Resultate der Telekom-Tochter seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Sowohl die Kundenentwicklung als auch die Finanzkennziffern hätten die Erwartungen klar übertroffen./edh/jha/