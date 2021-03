NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat T-Mobile US nach einer Investorenveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 133 US-Dollar belassen. Die Führung des US-Mobilfunkunternehmens habe die Synergieziele für den bereits erfolgten Zusammenschluss mit Konkurrent Sprint aktualisiert, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Chancen für die sich entwickelnden neuen Märkte skizziert worden, die für eine nachhaltig operative Dynamik sorgen sollten. Ferner lägen die detaillierten mittel- und langfristigen Ziele über der bisherigen Planung./gl/edh