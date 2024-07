Goldman Sachs Group Inc.

T-Mobile US Buy

12:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von T-Mobile US bei einem Kursziel von 200 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Analyst James Schneider setzt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur US-Telekombranche mit insgesamt 14 Neueinstufungen vor allem auf Mobilfunkanbieter und Betreiber von Datenzentren. Bei der Telekom-Tochter hebt Schneider vor allem nachhaltige Zuwächse im Bereich Fixed Wireless Access (FWA) hervor. Dabei handelt es sich um einen Breitbandersatz mittels Router und Mobilfunkverbindung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 04:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com