Goldman Sachs Group Inc.

T-Mobile US Buy

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für T-Mobile US angesichts eines Kapitalmarkttags auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 US-Dollar belassen. Die genannten Finanzziele hätten die erhöhten Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst James Schneider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eher enttäuschend seien die Aussagen zu den Kapitalrückflüssen an die Aktionäre, doch seine Zuversicht für das Wachstumsprofil werde größer. Die Breitband-Initiativen seien vielversprechend./tih/niw

