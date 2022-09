FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US angesichts beschlossener Aktienrückkäufe von 165 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Beschluss komme auch vom Zeitpunkt her nicht überraschend, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Er zeige die hohe Zuversicht für weitere Kostensynergien und ein dynamisches Geschäftswachstum. Die Nettoverschuldung bleibe zwar auf einem hohen Niveau, dies sei operativ aber auch tragbar./tih/jha/