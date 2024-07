Bernstein Research

T-Mobile US Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Das Thema Breitbandanschlüsse sei eine erfolgreiche Wachstumsgeschichte des Telekomunternehmens, schrieb Analyst Ottavio Adorisio mit Blick auf die gemeinsam mit dem Investor KKR geplante Übernahme des Glasfaseranbieters Metronet. Der Kauf habe wohl zum Ziel, das Umsatzwachstum über das Jahr 2026 hinaus zu sichern, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er Zweifel am Ergebnisbeitrag der Transaktion, während sie an der Ausschüttungspolitik der Deutsche-Telekom-Tochter nichts ändern dürfte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 20:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 20:16 / UTC

