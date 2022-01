Aktie in diesem Artikel T-Mobile US 100,78 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Mitchelson äußerte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gedanken zum vierten Quartal der Telekom-Tochter und deren Perspektiven für 2022. Der Ansatz sei intakt, dass Marktanteile gewonnen werden und Synergien spätestens 2023 die Profitabilität steigern sollen. Zudem könne schon in diesem Jahr mit dem Rückkauf eigener Aktien begonnen werden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 23:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.