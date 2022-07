LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US vor Quartalszahlen aus der Telekombranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. T-Mobile US und Verizon dürften im zweiten Quartal jeweils stärker gewachsen sein als die gesamte Branche der Telekom-Netzanbieter, schrieb Analyst Kannan Venkateshwar in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./bek/tih