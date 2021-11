NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die Resultate untermauerten seine positive Einschätzung der Aktie des Mobilfunkers, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/edh