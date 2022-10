NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Überarbeitung des Bewertungsmodells in Reaktion auf Gespräche mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die "neue" T-Mobile biete Anlegern ein starkes Ergebniswachstumspotenzial durch die Realisierung von Synergien, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte auch, falls die Einnahmen der Mobilfunkbranche in einer schwachen Konjunktur unter Druck geraten sollten./edh/tih