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TAG Immobilien Aktie

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11,31 EUR +0,01 EUR +0,09 %
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Deutsche Bank AG

TAG Immobilien Buy

13:16 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
11,31 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,71 €		 Abst. Kursziel*:
30,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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