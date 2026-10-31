TAG Immobilien Aktie
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Marktkap. 2,13 Mrd. EURKGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
AI Analyse
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,71 €
|Abst. Kursziel*:
30,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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