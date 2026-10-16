TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2 Mrd. EURKGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
AI Analyse
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von TAG Immobilien beim Kursziel von 14,30 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Jonathan Kownator am Dienstag. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 05:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
14,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,38 €
|Abst. Kursziel*:
37,76%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
10,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,58%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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