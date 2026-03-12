DAX 23.897 +0,7%ESt50 5.821 +0,9%MSCI World 4.399 +0,3%Top 10 Crypto 9,8860 -0,3%Nas 22.480 +0,5%Bitcoin 64.364 +0,4%Euro 1,1537 +0,0%Öl 103,0 -0,4%Gold 4.993 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen -- Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA, Commerzbank im Fokus
Top News
Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Carlsberg: Frühlingswetter treibt Biernachfrage und Kursfantasie Carlsberg: Frühlingswetter treibt Biernachfrage und Kursfantasie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
14,28 EUR +0,42 EUR +3,03 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,6 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 830350

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008303504

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TAGOF

Jefferies & Company Inc.

TAG Immobilien Buy

10:21 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
14,28 EUR 0,42 EUR 3,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Betriebsergebnis (Funds from Operations) liege um zwei Prozent über seiner Schätzung, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe die Immobiliengruppe von den Einnahmen in Polen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,23 €		 Abst. Kursziel*:
19,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

10:21 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
01.12.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

Dow Jones Dividendenplus TAG Immobilien-Aktie in Grün: Starkes FFO-Wachstum und höhere Dividenden in Aussicht TAG Immobilien-Aktie in Grün: Starkes FFO-Wachstum und höhere Dividenden in Aussicht
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
dpa-afx TAG Immobilien profitiert von steigenden Mieten und übertrifft Prognosen
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG übertrifft Prognosen für das Geschäftsjahr 2025
finanzen.net MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX leichter
finanzen.net XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX nachmittags schwächer
EQS Group EQS-News:  TAG Immobilien AG exceeds guidance for the 2025 financial year
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
TAG Immobilien AG zu myNews hinzufügen