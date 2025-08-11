TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen haben solide Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele befänden sich daher in Schlagweite. Die finanzielle Stabilität von TAG verbessere sich langsam, aber beständig./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,96 €
|Abst. Kursziel*:
27,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,83%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
