DAX 23.995 +0,2%ESt50 5.698 +0,6%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.039 -1,8%Euro 1,1594 +0,3%Öl 64,60 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
TAG Immobilien Aktie

14,09 EUR +0,54 EUR +3,99 %
STU
Marktkap. 2,59 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350

ISIN DE0008303504

Symbol TAGOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TAG Immobilien Buy

12:46 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
14,09 EUR 0,54 EUR 3,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Immobilienunternehmen die Jahresziele erhöht hat, wertete Kai Klose als eine positive Überraschung. Auch hätten sich die Finanzkennziffern des Unternehmens verbessert, schrieb er am Dienstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,89 €		 Abst. Kursziel*:
43,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,94%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

12:46 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:06 TAG Immobilien Buy Warburg Research
11:16 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
07.10.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

Dow Jones Solides Ergebnis TAG Immobilien-Aktie gewinnt: Ziele 2025 erhöht und Ausblick für 2026 vorgestellt TAG Immobilien-Aktie gewinnt: Ziele 2025 erhöht und Ausblick für 2026 vorgestellt
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt am Mittag
dpa-afx ROUNDUP/Steigende Mieten: TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
Dow Jones Bei TAG Immobilien klettert Nettogewinn dank Portfolioneubewertung
dpa-afx Steigende Mieten: TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an - Steigerung 2026
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG erhöht Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 und veröffentlicht erste Prognosen für 2026: starkes Wachstum von FFO I und FFO II  sowie der Dividende für 2026 erwartet
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX verbucht nachmittags Gewinne
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG increases guidance for the 2025 financial year and publishes initial guidance for 2026: strong growth in FFO I and FFO II as well as dividends expected for 2026
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Increased payout ratio planned for the dividend for the 2026 financial year
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG reports strong growth in FFO I and EPRA NTA in the first half of 2025; positive valuation results in Germany and Poland; further decline in LTV
