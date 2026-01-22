DAX 24.876 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1844 -0,4%Öl 66,09 -0,3%Gold 5.093 +2,2%
TAG Immobilien Aktie

14,14 EUR +0,05 EUR +0,35 %
STU
Marktkap. 2,67 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350

ISIN DE0008303504

Symbol TAGOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TAG Immobilien Buy

09:06 Uhr
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien AG
14,14 EUR 0,05 EUR 0,35%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,13 €		 Abst. Kursziel*:
34,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,37%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

09:06 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
01.12.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

