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Marktkap. 2,6 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
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WKN 830350

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ISIN DE0008303504

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Symbol TAGOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TAG Immobilien Buy

14:46 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Von der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen habe er einen guten Eindruck mitgenommen, schrieb Kai Klose am Mittwochmittag. Einen Teilbörsengang des polnischen Bauträgers Robyg hält er weiterhin für nicht notwendig und lobt die anhaltend starke operative Dynamik des Immobilienkonzerns./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,95 €		 Abst. Kursziel*:
36,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,62%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

14:46 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:46 TAG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
10:26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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