Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TAG Immobilien Buy

11:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart sei solide gewesen, schrieb Kai Klose am Dienstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien