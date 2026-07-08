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TAG Immobilien Aktie

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13,58 EUR +0,07 EUR +0,52 %
STU
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TAG Immobilien jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 2,72 Mrd. EUR

KGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
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WKN 830350

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ISIN DE0008303504

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Symbol TAGOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TAG Immobilien Buy

08:46 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
13,58 EUR 0,07 EUR 0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau des Engagements in Polen seit der Übernahme von Vantage Development im November 2019 habe sowohl das Finanzprofil als auch die mittelfristige Ertragsdynamik gestärkt, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Angesichts des branchenführenden Wachstums im Vermietungsgeschäft seien die Aktien auf aktuellem Bewertungsniveau ein Investment wert./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,40 €		 Abst. Kursziel*:
49,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,28%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

08:46 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09.06.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
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Nachrichten zu TAG Immobilien AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für TAG Immobilien auf 20 Euro - 'Buy'
finanzen.net XETRA-Handel MDAX letztendlich tief im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX mittags tief in der Verlustzone
Dow Jones Aktie höher: S&P Global erhöht Rating von TAG-Immobilien um eine Stufe auf BBB
EQS Group EQS-News: Weiteres Rating Upgrade: S&P Global erhöht Rating der TAG auf „BBB“ nach bereits im Mai erfolgten Upgrade durch Moody’s auf „Baa2“
dpa-afx Aktien von Vonovia, Aroundtown & Co: Geplantes Verbot von Verstaatlichung beflügelt Immobilienwerte
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Zuschläge
EQS Group EQS-News: Further rating upgrade: S&P Global raises TAG’s rating to “BBB” following Moody’s upgrade to “Baa2” in May
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TAG Immobilien AG: Martin Thiel, Purchase of new shares through the exercise of subscription rights as part of a scrip dividend
EQS Group EQS-DD: TAG Immobilien AG: Claudia Hoyer, Purchase of new shares through the exercise of subscription rights as part of a scrip dividend
EQS Group EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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