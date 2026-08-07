TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,64 Mrd. EURKGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
AI Analyse
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Unternehmen habe ein insgesamt solides Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Damit scheine TAG auf gutem Weg zu sein, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,53 €
|Abst. Kursziel*:
47,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,17%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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