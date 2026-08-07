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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TAG Immobilien Buy

11:41 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Unternehmen habe ein insgesamt solides Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Damit scheine TAG auf gutem Weg zu sein, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,53 €		 Abst. Kursziel*:
47,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,17%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:41 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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09.07.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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