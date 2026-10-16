TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2 Mrd. EURKGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
AI Analyse
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer Roadshow in Frankfurt mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie bleibe einer seiner Favoriten, und der Immobilienkonzern sei innerhalb der Branche am besten positioniert, schrieb Kai Klose am Freitag. Ungeachtet der Anlegersorgen bei Wohnimmobilientiteln wegen der steigenden Zinsen halte er die zuletzt nicht mehr überdurchschnittliche Kursentwicklung für unbegründet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,44 €
|Abst. Kursziel*:
91,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
91,39%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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