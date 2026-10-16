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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TAG Immobilien Buy

08:01 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer Roadshow in Frankfurt mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie bleibe einer seiner Favoriten, und der Immobilienkonzern sei innerhalb der Branche am besten positioniert, schrieb Kai Klose am Freitag. Ungeachtet der Anlegersorgen bei Wohnimmobilientiteln wegen der steigenden Zinsen halte er die zuletzt nicht mehr überdurchschnittliche Kursentwicklung für unbegründet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,44 €		 Abst. Kursziel*:
91,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
91,39%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

08:01 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
21.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-News: Strong earnings growth in the first half of 2026; FFO I for 2026 expected at the upper end of the guidance range
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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