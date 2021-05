NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler konstatierte in einer ersten Reaktion am Montag ein verhaltenes Mietwachstum und höhere Leerstände in Folge der Corona-Krise. Diese habe den Immobilienkonzern wohl stärker beeinflusst als die Wettbewerber./la/ag