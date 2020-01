ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Takeaway.com von 95 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe im November schon drei am Markt untergehende Kurstreiber bei dem Essenslieferanten identifiziert und nun kämen mit dem B2B-Geschäft und dem polnischen Markt noch zwei hinzu, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach anfänglichen Investitionen dürften Unternehmenskunden in einigen Jahren den Gewinn vorantreiben./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 19:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / 04:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.