LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Takeaway.com nach einem Zwischenbericht für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das Auftragswachstum des Essenslieferanten in den Niederlanden und Deutschland sei etwas schwächer gewesen als gedacht, was aber nicht allzu bedeutend sei, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Ansicht, dass Takeaway.com auch alleine interessant sei, habe sich nicht geändert. Die Fusion mit Just Eat dürfte aber durchgehen. Gebote eines Dritten erwarten sie nicht. Ihre Schätzungen für Takeaway kürzten sie nur leicht./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 10:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 10:29 / GMT



