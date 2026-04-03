Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

08:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Von der deutschen Rentenreform dürfte unter den Versicherern die Allianz am meisten profitieren, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 16:20 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx