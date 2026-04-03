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Symbol TNXXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

08:11 Uhr
Talanx Buy
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
111,60 EUR 2,40 EUR 2,20%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Von der deutschen Rentenreform dürfte unter den Versicherern die Allianz am meisten profitieren, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Buy

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
109,30 €		 Abst. Kursziel*:
30,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
111,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,14%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

08:11 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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18.03.26 Talanx Kaufen DZ BANK
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