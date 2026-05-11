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Marktkap. 27,06 Mrd. EUR

KGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

08:16 Uhr
Talanx Buy
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
106,20 EUR 1,60 EUR 1,53%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten des ersten Quartals habe zusätzlich zur überraschend guten Gewinnentwicklung weitere positive Aspekte aufgezeigt, schrieb Michael Huttner am Mittwochnachmittag. Der Versicherer überzeuge mit Kosteneffizienz, Umsatzwachstum und er habe die Resilienzreserven erhöht./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Buy

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,30 €		 Abst. Kursziel*:
38,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
106,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,65%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

08:16 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-Adhoc: Talanx achieves quarterly result of EUR 774 million
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Group EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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