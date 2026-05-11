Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

08:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten des ersten Quartals habe zusätzlich zur überraschend guten Gewinnentwicklung weitere positive Aspekte aufgezeigt, schrieb Michael Huttner am Mittwochnachmittag. Der Versicherer überzeuge mit Kosteneffizienz, Umsatzwachstum und er habe die Resilienzreserven erhöht./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:10 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx