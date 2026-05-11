Talanx Aktie
Marktkap. 27,06 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten des ersten Quartals habe zusätzlich zur überraschend guten Gewinnentwicklung weitere positive Aspekte aufgezeigt, schrieb Michael Huttner am Mittwochnachmittag. Der Versicherer überzeuge mit Kosteneffizienz, Umsatzwachstum und er habe die Resilienzreserven erhöht./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Buy
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
143,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
103,30 €
|Abst. Kursziel*:
38,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
106,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,65%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
134,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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