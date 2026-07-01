DAX 24.896 -1,0%ESt50 6.278 +0,0%MSCI World 4.860 +0,0%Top 10 Crypto 8,4380 +1,6%Nas 26.107 +0,9%Bitcoin 56.494 -0,7%Euro 1,1425 +0,0%Öl 85,92 +1,4%Gold 4.027 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 IBM 851399 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 EVOTEC 566480 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt wieder unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen mehrheitlich höher - KOSPI zieht an -- DeepSeek wohl vor Börsengang -- NEL, ASML, SK hynix, PayPal, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
ASML-Aktie zieht an: Konzern rechnet 2026 mit noch besseren Geschäften ASML-Aktie zieht an: Konzern rechnet 2026 mit noch besseren Geschäften
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochvormittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochvormittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Talanx Aktie

Kaufen
Verkaufen
Talanx Aktien-Sparplan
109,90 EUR -1,80 EUR -1,61 %
STU
finanzen.net zero
Talanx jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 29,02 Mrd. EUR

KGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TLX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TLX1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TNXXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

08:26 Uhr
Talanx Buy
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
109,90 EUR -1,80 EUR -1,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Die deutsche Rentenreform könnten den hiesigen Versicherern über ihr Lebensversicherungsgeschäft in die Karten spielen, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Als Gewinner sieht er hier Allianz und die italienische Generali. Es könnten aber auch allgemein börsennotierte Versicherer profitieren dank der zu erwartenden Mittelzuflüsse in den Aktienmarkt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Buy

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
112,20 €		 Abst. Kursziel*:
27,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
109,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,12%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

08:26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.05.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Talanx AG

finanzen.net MDAX-Wert Talanx-Aktie: Hätte sich eine Talanx-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt?
dpa-afx Talanx-Aktie unter Druck: Großaktionär platziert überraschend 4,3 Millionen Papiere
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag in Rot
finanzen.net MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 10 Jahren verdient
EQS Group EQS-AFR: Talanx AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-AFR: Talanx AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx achieves quarterly result of EUR 774 million
RSS Feed
Talanx AG zu myNews hinzufügen