Talanx Aktie
Marktkap. 30,6 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
AI Analyse
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 158 auf 163 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Überschuss des Versicherers in den Jahren 2026 und 2027 nach dessen Halbjahreszahlen an. Er glaubt, das Talanx den Ausblick mit den Zahlen zum dritten Quartal noch einmal erhöhen wird./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Buy
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
163,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
120,30 €
|Abst. Kursziel*:
35,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
119,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,74%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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