Talanx Aktie
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Marktkap. 34,16 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
AI Analyse
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Investoren könnten sich bei Talanx über ein kontinuierliches Wachstum der Ergebnisse freuen, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Dazu komme eine höhere Dividendenzahlung des Versicherers. Eine größere Übernahme in den USA oder in Mexiko könnte Talanx zu einem der fünf größten Versicherer im Nichtlebensgeschäft in der Region machen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Buy
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
163,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
131,80 €
|Abst. Kursziel*:
23,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
132,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,39%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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