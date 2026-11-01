Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

10:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Investoren könnten sich bei Talanx über ein kontinuierliches Wachstum der Ergebnisse freuen, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Dazu komme eine höhere Dividendenzahlung des Versicherers. Eine größere Übernahme in den USA oder in Mexiko könnte Talanx zu einem der fünf größten Versicherer im Nichtlebensgeschäft in der Region machen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 06:13 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx