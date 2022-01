Aktie in diesem Artikel Talanx AG 43,08 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Ein Austausch mit diversen Versicherern habe ergeben, das dass Wachstum über den bisherigen Erwartungen liege, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für das vierte Quartal seien kaum negative Überraschungen zu erwarten. Beim Nettogewinn sei Talanx zuversichtlich, das obere Ende der Prognose für 2021 zu erreichen./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 17:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.