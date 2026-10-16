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Symbol TNXXF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Talanx Overweight

19:26 Uhr
Talanx Overweight
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
126,20 EUR 1,30 EUR 1,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Talanx von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss des Versicherers um zwei Prozent. Dies schrieb er angesichts der am 12. November anstehenden Quartalszahlen von Talanx./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Overweight

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
126,20 €		 Abst. Kursziel*:
10,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
126,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

19:26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-AFR: Talanx AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Talanx AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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